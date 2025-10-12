Ричмонд
«44-летняя витебчанка с явными признаками опьянения». Таксистка пыталась скрыться от ГАИ в Витебске

Пьяная таксистка пыталась скрыться от ГАИ в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси 12 октября сообщило, что пьяная таксистка пыталась скрыться от ГАИ в Витебске.

В милиции рассказали, что ранним утром в Витебске внимание экипажа ДПС привлек Volkswagen, который с явным превышением скорости ехал по центральному проспекту.

Сигнал об остановке, который подали милиционеры, водитель проигнорировал и тогда началось преследование. Нарушитель несколько раз проехал на красный сигнал светофора и маневрировал. Но сотрудники ГАИ все-таки автомобиль заблокировали.

«За рулем находилась 44-летняя витебчанка с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов — свыше двух промилле», — говорится в сообщении.

На нарушительницу составили восемь административных материалов. За нетрезвое вождение — 200 базовых величин (8 400 рублей) и лишение права управления на 5 лет. Водителя отправили в ИВС, ее авто — на охраняемую стоянку.

Ранее мы писали, что ГАИ предупредила белорусских водителей о введении усиленных мер контроля: «На дороги выведены дополнительные наряды ДПС».

Прочитайте, что СК внепланово проверит транспортную компанию после смертельного ДТП с маршруткой.

Кстати, МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.