«44-летняя витебчанка с явными признаками опьянения». Таксистка пыталась скрыться от ГАИ в Витебске

МВД Беларуси 12 октября сообщило, что пьяная таксистка пыталась скрыться от ГАИ в Витебске.
В милиции рассказали, что ранним утром в Витебске внимание экипажа ДПС привлек Volkswagen, который с явным превышением скорости ехал по центральному проспекту.
Сигнал об остановке, который подали милиционеры, водитель проигнорировал и тогда началось преследование. Нарушитель несколько раз проехал на красный сигнал светофора и маневрировал. Но сотрудники ГАИ все-таки автомобиль заблокировали.
«За рулем находилась 44-летняя витебчанка с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов — свыше двух промилле», — говорится в сообщении.
На нарушительницу составили восемь административных материалов. За нетрезвое вождение — 200 базовых величин (8 400 рублей) и лишение права управления на 5 лет. Водителя отправили в ИВС, ее авто — на охраняемую стоянку.
