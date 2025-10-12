Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему более миллиона рублей

Ричмонд
Блогер Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему 1,3 млн руб.

МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, пригрозил должнику и, предположительно, написал заявление в полицию.

Ранее блогер на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) рассказал о должнике, который не возвращает ему 1,3 миллиона рублей и, по его словам, не отвечает на звонки.

«Это называется довели меня до этого… Должники, держитесь, с вами только так, Вы же любите мужское слово нарушать, также другие тоже умеют их нарушать». — написал блогер на этот раз и сделал отсылку к Корану, где говорится о важности возврата долгов.

Также Хасбик разместил фотографию, продолжительно, из отделения полиции.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.