Арестованный велосипедист из Франции прочитал свое уголовное дело

«Да, мы уже ознакомились с материалами уголовного дела. Ему (Софиану Сехили — ред.) перевели все необходимые документы. Уголовное дело полностью не переводится, а все процессуальные документы — постановление о предъявлении обвинения, постановление суда, мои жалобы, как адвоката, все это ему перевели», — сказала РИА Новости Кушнир.