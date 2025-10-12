В поселке Оловянная в Забайкальском крае облагородили центральную площадь

В ходе работ специалисты построили водоотводные сооружения и заасфальтировали площадь. Также они уложили тротуарную плитку, установили бортовой камень, разместили лавочки и урны. Еще там оборудовали сцену для проведения мероприятий и привели в порядок памятники в виде самолета и танка. Кроме того, на площади смонтировали ограждение, освещение и систему видеонаблюдения.