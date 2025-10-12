В поселке Оловянная в Забайкальском крае облагородили центральную площадь

Центральную площадь в поселке Оловянная в Забайкальском крае благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении информационных коммуникаций администрации губернатора региона.
В ходе работ специалисты построили водоотводные сооружения и заасфальтировали площадь. Также они уложили тротуарную плитку, установили бортовой камень, разместили лавочки и урны. Еще там оборудовали сцену для проведения мероприятий и привели в порядок памятники в виде самолета и танка. Кроме того, на площади смонтировали ограждение, освещение и систему видеонаблюдения.
«Обновленная центральная площадь в поселке Оловянная — это пример слаженной творческой работы большой команды поселка, его жителей. Сбылась их мечта: центральную площадь, на которой сосредоточены все мероприятия округа, полностью обновили, при этом сохранив ее уникальный первозданный вид», — сказал и. о. руководителя краевого департамента по развитию муниципальных образований Руслан Бахтигареев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.