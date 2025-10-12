Калининградский зоопарк принял 700-тысячного посетителя 2025 года в воскресенье, 12 октября. Вчера рекорда достичь не удалось. Сегодня же поздравления принимали Иван, Даша и Тая Журавлевы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Семья ходит в зоопарк много лет, сегодня пришли на день рождения слонихи Преголи. Но и сами получили подарки, включаю сумку сувениров, денежный сертификат и годовой абонемент на 10 посещений зоопарка.
Отметим, последний раз 700 тысяч посетителей насчитали в зоопарке 43 года назад, в 1982 году.