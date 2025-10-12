Ядринская больница в Чувашии получила новое оборудование

«Пока помещения женской консультации еще не обновлены, мы проводим обследование в самом кабинете врача. После завершения ремонта будет выделена отдельная комната, где женщины смогут спокойно лежать и отслеживать состояние плода. Это очень удобный и современный аппарат, который позволяет получать результаты сразу после процедуры. Теперь нет срочной необходимости отправлять беременных на обследование в столицу республики», — отметила заведующая отделением гинекологии Ядринской ЦРБ Ирина Хохлова.