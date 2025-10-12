Ричмонд
Ядринская больница в Чувашии получила новое оборудование

В учреждение поступили фетальный монитор и современное смотровое кресло для женской консультации.

Женскую консультацию, входящую в состав Ядринской центральной районной больницы (ЦРБ) в Чувашской Республике, оснастили новым оборудованием в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Учреждение, в частности, получило фетальный монитор. Прибор с помощью датчиков фиксирует сердцебиение и движение плода, а также отслеживает сокращение матки. На основе полученных таким образом данных врачи будут оценивать состояние будущего малыша, выявлять отклонения и определять дальнейший план ведения беременности и родов. Кроме того, в распоряжение женской консультации поступило современное смотровое кресло.

«Пока помещения женской консультации еще не обновлены, мы проводим обследование в самом кабинете врача. После завершения ремонта будет выделена отдельная комната, где женщины смогут спокойно лежать и отслеживать состояние плода. Это очень удобный и современный аппарат, который позволяет получать результаты сразу после процедуры. Теперь нет срочной необходимости отправлять беременных на обследование в столицу республики», — отметила заведующая отделением гинекологии Ядринской ЦРБ Ирина Хохлова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.