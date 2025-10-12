Пожарный Вадим Бураков из Иркутской области стал лучшим в Сибири. В конкурсе он соревновался с десятью коллегами. С отрывом в один балл Вадим стал лучшим. Житель Томской области занял второе место. Тройку призеров замкнул добровольный пожарный из Омской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.