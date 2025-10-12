Пожарный Вадим Бураков из Иркутской области стал лучшим в Сибири. В конкурсе он соревновался с десятью коллегами. С отрывом в один балл Вадим стал лучшим. Житель Томской области занял второе место. Тройку призеров замкнул добровольный пожарный из Омской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Вадим Бураков — добровольный пожарный и руководитель военно-спортивного клуба в поселке Култук. Сейчас победитель работает учителем физкультуры, тренером по футболу и альпинизму в местной школе.
— С 2012 по 2014 год работал начальником караула, а потом два года — инженером-руководителем дежурной смены в специализированной пожарной-спасательной части, — отмечают в пресс-службе ведомства.
В 2023 году Вадим создал добровольную пожарную команду в Слюдянском районе. Сейчас там работают четыре человека, которые занимаются профилактикой и тушением пожаров.