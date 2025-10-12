Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарный Вадим Бураков из Иркутской области стал лучшим в Сибири

В 2023 году он создал добровольную пожарную команду в Слюдянском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожарный Вадим Бураков из Иркутской области стал лучшим в Сибири. В конкурсе он соревновался с десятью коллегами. С отрывом в один балл Вадим стал лучшим. Житель Томской области занял второе место. Тройку призеров замкнул добровольный пожарный из Омской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Вадим Бураков — добровольный пожарный и руководитель военно-спортивного клуба в поселке Култук. Сейчас победитель работает учителем физкультуры, тренером по футболу и альпинизму в местной школе.

— С 2012 по 2014 год работал начальником караула, а потом два года — инженером-руководителем дежурной смены в специализированной пожарной-спасательной части, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В 2023 году Вадим создал добровольную пожарную команду в Слюдянском районе. Сейчас там работают четыре человека, которые занимаются профилактикой и тушением пожаров.