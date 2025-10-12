В подмосковном поселке Дубки к концу октября построят здравпункт

Строительство здравпункта в поселке Дубки Московской области завершат к концу октября, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медучреждение возводят с применением современной технологии 3D-печати. Специалисты уже сделали фасад и кровлю. Сейчас они прокладывают тепловые сети, налаживают водоснабжение, а также выполняют предчистовую отделку в помещениях. Площадь здания — 100 квадратных метров.
В новом здравпункте разместят прививочный и врачебные кабинеты, палаты кратковременного пребывания. Там будут обслуживать более тысячи жителей Дубков и соседних населенных пунктов. Открыть учреждение планируют в 2026 году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.