Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе

Заболевание передаётся от почвы через мелких грызунов — полёвок, крыс и домовых мышей; сельскохозяйственных животных — свиней, коров, овец и коз, реже — через домашних животных: кошек, собак. Важно помнить, что инфицированные люди также могут передавать болезнь. Но чаще всего человек заражается при употреблении инфицированной пищи. Инкубационный период длится от 1 до 6 дней, чаще всего 2−3. Для профилактики иерсиниоза Роспотребнадзор рекомендует тщательно соблюдать личную гигиену и употреблять термически обработанные продукты, особенно молочные, мясные и рыбные изделия. Овощи и фрукты следует мыть перед едой, пить только кипячёную или бутилированную воду. Необходимо избегать контакта с больными людьми, хранить сырые и готовые продукты раздельно в холодильнике и не смешивать овощи и фрукты старого и нового урожая. Регулярная дератизация, герметичность хранилищ и их обработка дезинфицирующими средствами также важны.