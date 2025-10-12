В Ростовской области задержали угонщика «Нивы Шевроле»

Автовладелец припарковал машину возле дома, а когда обнаружил ее пропажу, то обратился в полицию. Правоохранители установили, что угонщик воспользовался открытым в автомобиле окном. Он просунул в него руку, отпер дверь с внутренней стороны и забрался в салон. Поскольку водитель оставил ключ в машине, мужчина без труда завел ее и уехал.