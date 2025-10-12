Ричмонд
В Ростовской области задержали угонщика «Нивы Шевроле»

В Орловском районе угонщик воспользовался открытым в машине окном и оставленными ключами.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе неизвестный угнал у местного жителя «Ниву Шевроле». Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Автовладелец припарковал машину возле дома, а когда обнаружил ее пропажу, то обратился в полицию. Правоохранители установили, что угонщик воспользовался открытым в автомобиле окном. Он просунул в него руку, отпер дверь с внутренней стороны и забрался в салон. Поскольку водитель оставил ключ в машине, мужчина без труда завел ее и уехал.

Сотрудники ГАИ вычислили угонщика по камере видеонаблюдения, установленной на заборе соседнего дома. Однако продавать чужой внедорожник тот не планировал. Покатался на нем и бросил в поле.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

