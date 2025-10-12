Власти объяснили сокращение границ аэродрома Девау в Калининграде

Ранее стало известно, что из границ Девау планируют исключить территорию общей площадью около одного гектара вдоль переулка Рожковского в Малом Исаково. Там располагаются участки под индивидуальное жильё и ведение личного подсобного хозяйства. Некоторые из них уже застроены объектами 2008−2022 годов. В пояснении указывается, что они «не связаны функционально и исторически с ОКН» и не относятся к предмету охраны. Наложение ограничений на использование земель «для собственников вышеуказанных объектов недвижимого имущества нарушает их права».