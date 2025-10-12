Власти объяснили сокращение границ аэродрома Девау в Калининграде

Власти объяснили сокращение территории аэродрома Девау в Калининграде. В службе охраны объектов культурного наследия сообщили, что установили «оправданные исторические границы». Ответ ведомства предоставила корреспонденту Калининград.Ru пресс-служба регионального правительства.
«В службе пояснили, что установили оправданные исторические границы. На всех довоенных схемах есть эти границы. Инициатором был владелец земельного участка под ИЖД в Гурьевском городском округе», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что из границ Девау планируют исключить территорию общей площадью около одного гектара вдоль переулка Рожковского в Малом Исаково. Там располагаются участки под индивидуальное жильё и ведение личного подсобного хозяйства. Некоторые из них уже застроены объектами 2008−2022 годов. В пояснении указывается, что они «не связаны функционально и исторически с ОКН» и не относятся к предмету охраны. Наложение ограничений на использование земель «для собственников вышеуказанных объектов недвижимого имущества нарушает их права».
Согласно данным на портале Prussia39, Девау открылся в Кёнигсберге в 1919 году, став одним из первых аэропортов мира. Спустя год там появилась стационарная авиационная метеослужба, а после — первый аэровокзал Европы, построенный по проекту архитектора Ханнса Хоппа.
В 1922 году из Девау организовали воздушное сообщение по маршруту Кёнигсберг — Москва. В послевоенное время аэродром использовали в качестве базы ДОСААФ.
В 2019 году правительство Калининградской области решило забрать себе земельный участок под Девау и снять с него статус аэродрома. Бывший губернатор Антон Алиханов объяснял, что это позволит достроить дома дольщиков в Малом Исаково. Отмена ограничений дала возможность реализовать другие жилые проекты на границе с Девау. Так, в 2024 году началось строительство десятиэтажек на улице Пригородной.
Отметим, что саму территорию бывшего аэродрома власти обещали сохранить. В 2023 году анонсировали создание большого ландшафтного парка на Девау. В начале 2025-го в правительстве сообщили, что проект всё ещё находится на «стадии рассмотрения».