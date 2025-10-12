Чамзинский краеведческий музей в Мордовии получил современное оборудование

Современное оборудование поступило в Чамзинский историко-краеведческий музей в Республике Мордовии в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
В учреждение приобрели различные витрины, подиумы и подставки для экспонатов. Помимо этого, в хранилище фонда разместили металлические стеллажи и шкафы для хранения документов. Еще закупили мужские и женские манекены, две сенсорные панели. Для обеспечения безопасности по периметру здания и в залах установили камеры видеонаблюдения.
Кроме того, материально-техническая база музея пополнилась новой техникой. Сотрудников обеспечили тремя рабочими местами с компьютерами и двумя ноутбуками. С их помощью специалисты будут составлять каталоги и вести базу данных. Также приобрели фотоаппарат и смартфон для считывания штрихкодов электронных билетов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.