Чамзинский краеведческий музей в Мордовии получил современное оборудование

В учреждение приобрели различные витрины, подиумы и подставки для экспонатов. Помимо этого, в хранилище фонда разместили металлические стеллажи и шкафы для хранения документов. Еще закупили мужские и женские манекены, две сенсорные панели. Для обеспечения безопасности по периметру здания и в залах установили камеры видеонаблюдения.