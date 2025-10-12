Прокуратура Челябинска назвала УК, провалившие начало отопительного сезона

Городской прокурор Игорь Рязанов при участии вице-мэра Александра Астахова, сотрудников правоохранительных органов руководителям перечисленных УК «объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере ЖКХ и возможном привлечении к ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение требований закона при прохождении отопительного периода».