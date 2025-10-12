Ричмонд
Прокуратура Челябинска назвала УК, провалившие начало отопительного сезона

Прокуратура Челябинска назвала управляющие компании, провалившие начало отопительного сезона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Наибольшее число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения выявлено в многоквартирных домах, находящихся по управлением ООО “ДЕЗ Калининского района” и ООО “Мой дом Урал”, которыми нарушаются нормативные сроки восстановительных работ», — сообщили в областном надзорном ведомстве.

Вывод сделан на основе анализа деятельности жилищно-эксплуатационных организаций в отопительный период.

Городской прокурор Игорь Рязанов при участии вице-мэра Александра Астахова, сотрудников правоохранительных органов руководителям перечисленных УК «объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере ЖКХ и возможном привлечении к ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение требований закона при прохождении отопительного периода».

«Обеспечение жителей теплоснабжением находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — заверили в прокуратуре региона.