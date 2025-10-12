Прокуратура Челябинска назвала УК, провалившие начало отопительного сезона

«Наибольшее число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения выявлено в многоквартирных домах, находящихся по управлением ООО “ДЕЗ Калининского района” и ООО “Мой дом Урал”, которыми нарушаются нормативные сроки восстановительных работ», — сообщили в областном надзорном ведомстве.
Вывод сделан на основе анализа деятельности жилищно-эксплуатационных организаций в отопительный период.
Городской прокурор Игорь Рязанов при участии вице-мэра Александра Астахова, сотрудников правоохранительных органов руководителям перечисленных УК «объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере ЖКХ и возможном привлечении к ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение требований закона при прохождении отопительного периода».
«Обеспечение жителей теплоснабжением находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — заверили в прокуратуре региона.