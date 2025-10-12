Юристы ответили, можно ли пить шампанское в загсе после церемонии бракосочетания

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома ответило на вопрос, можно ли пить шампанское в загсе после церемонии бракосочетания.
Ответ таков: «Нет, нельзя. Запрещено распивать шампанское и другие алкогольные напитки как в самом помещении загса, так и на прилегающей к нему территории. Исключение — наличие в учреждении специального банкетного зала».
Сообщается, что согласно ст. 19.3 ч.1 распитие алкогольных, слабоалкогольных, напитков или пива в общественных местах, кроме мест, предназначенных для их употребления, либо появление в общественном месте в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин (одна базовая — 42 рубля).
