Правительство Молдовы присвоило статус Промышленного парка компании ООО Ionaș Estate, основанной Парасковией Ионаш — матерью недавно избранного депутата от ПАС и действующего мэра Костешт Ильи Ионаша.
Это решение позволяет фирме перевести 15 гектаров сельскохозяйственной земли в Костештах под строительство. Примечательно, что изменение назначения участка будет согласовывать мэрия, возглавляемая её сыном.
Земля была куплена связанной с матерью депутата фирмой в 2022 году за 3 млн леев. Статус промпарка был присвоен правительством в октябре 2025 года, вскоре после выборов.
Несмотря на то что и Илья Ионаш, и Минэкономики исключают фаворитизм, ранее другая компания его матери получила госконтракты от той же мэрии на 7,7 млн леев.
Проект не требует госвложений, но скандал подчёркивает конфликт интересов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).
Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).