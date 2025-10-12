Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорошие времена в Молдове только для «хороших людей»: Мать новоизбранного депутата от ПАС стала владелицей промышленного парка, а 15 гектаров сельхозземли пойдут под строительство

Правительство Молдовы присвоило статус Промышленного парка компании, основанной матерью недавно избранного депутата от ПАС и действующего мэра Костешт Ильи Ионаша.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы присвоило статус Промышленного парка компании ООО Ionaș Estate, основанной Парасковией Ионаш — матерью недавно избранного депутата от ПАС и действующего мэра Костешт Ильи Ионаша.

Это решение позволяет фирме перевести 15 гектаров сельскохозяйственной земли в Костештах под строительство. Примечательно, что изменение назначения участка будет согласовывать мэрия, возглавляемая её сыном.

Земля была куплена связанной с матерью депутата фирмой в 2022 году за 3 млн леев. Статус промпарка был присвоен правительством в октябре 2025 года, вскоре после выборов.

Несмотря на то что и Илья Ионаш, и Минэкономики исключают фаворитизм, ранее другая компания его матери получила госконтракты от той же мэрии на 7,7 млн леев.

Проект не требует госвложений, но скандал подчёркивает конфликт интересов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».

Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).

Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).

Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.

Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).