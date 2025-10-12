В Иркутске начали восстанавливать памятник «Аудитория Посохина»

В 1912 году, сразу после завершения строительства, здание передали городу. В нём начал работать «Театр народного чтения», более известный как «Посохинская аудитория». После, там была школа и народный суд. А с 2010-го года строение принадлежит частному лицу. Памятник сильно изменился и ему нужна реставрация. Новый владелец начал работы по восстановлению, планируя открыть здесь детскую школу искусств.