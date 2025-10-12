В станице Старочеркасской до конца октября построят понтонную пристань

— В дополнение к двум причалам в Азове и Ростове в этом году установлен причал в станице Романовской. Сейчас работы идут в станице Старочеркасской и хуторе Пухляковском, а также в Семикаракорске. Еще четыре причала планируется установить в 2026 году: в станицах Багаевской и Кочетовской, поселке Усть-Донецком и городе Константиновске, — говорится в сообщении.