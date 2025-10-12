В станице Старочеркасской до конца октября построят понтонную пристань

Строительство плавучего причала в станице Старочеркасской планируется завершить к концу октября. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Причал создается для быстроходных судов на подводных крыльях: «Валдай» и «Метеор». Его монтаж начался в конце сентября. Размеры понтона — 30 на 5 метров, также на нем установлены трапы. Планируется, что после завершения работ в тестовом режиме здесь начнут швартоваться суда одной из компаний. Кроме того, рассматривается концепция благоустройства прибрежной территории. Специалисты ищут технологичное и удобное решение, будь то мост или дамба.
— В дополнение к двум причалам в Азове и Ростове в этом году установлен причал в станице Романовской. Сейчас работы идут в станице Старочеркасской и хуторе Пухляковском, а также в Семикаракорске. Еще четыре причала планируется установить в 2026 году: в станицах Багаевской и Кочетовской, поселке Усть-Донецком и городе Константиновске, — говорится в сообщении.
В Ростовской области в 2024—2025 годах пассажирские судна на подводных крыльях перевезли 50 тысяч человек.
