В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW)

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, сообщает пресс-служба НОК.

Источник: Пресс-служба НОК Узбекистана

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прибыл в Узбекистан. Почетного гостя встретили руководители Министерства спорта, Национального Олимпийского комитета и Ассоциации спортивной борьбы страны.

говорится в сообщении

В ходе визита он ознакомится с проводимой в республике работой по развитию Олимпийского движения, в частности, спортивной борьбы, а также встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества, добавили в пресс-службе.

Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.