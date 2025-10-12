В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW)

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прибыл в Узбекистан. Почетного гостя встретили руководители Министерства спорта, Национального Олимпийского комитета и Ассоциации спортивной борьбы страны.
В ходе визита он ознакомится с проводимой в республике работой по развитию Олимпийского движения, в частности, спортивной борьбы, а также встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества, добавили в пресс-службе.
Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.