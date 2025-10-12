Ричмонд
В Благовещенске завершают благоустройство нового сквера

Специалисты уже уложили на пространстве пешеходные дорожки и сделали площадки из террасной доски.

Работы по созданию нового сквера в Благовещенске, которые проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», находятся на завершающем этапе. Общественная территория появится на перекрестке улицы Ленина и переулка Святителя Иннокентия, сообщили в правительстве Амурской области.

Специалисты уже уложили на пространстве новые пешеходные дорожки и обустроили площадки из террасной доски. Теперь им нужно установить малые архитектурные формы, а также смонтировать освещение и видеонаблюдение.

Отметим, что в 2026 году в Благовещенске собираются благоустроить пять общественных пространств. Среди них — территории на улицах Василенко и 50 лет Октября, а еще сквер в квартале № 43.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.