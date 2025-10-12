В Орехово-Зуеве стартовал капитальный ремонт корпуса школы № 20

Капремонт корпуса № 2 общеобразовательной школы № 20 имени Николая Бирюкова в Орехово-Зуеве начался в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
По проекту специалисты заменят кровлю и инженерные коммуникации, обновят фасад. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, у учреждения появится современное спортивное ядро. Завершить все работы планируется до 20 августа 2026 года.
Напомним, что за 2025-й в Московской области открыли 26 новых школ. А еще более чем в 70 учебных заведениях провели ремонт.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.