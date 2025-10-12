В Марий Эл открыли отремонтированную дорогу Кулаково — Четнаево

Движение запустили по трассе Кулаково — Четнаево в Республике Марий Эл, которую отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Марийскавтодоре».
Работы провели на дороге, протяженность которой составляет более 3 километров. На проезжей части специалисты устранили пучины и заменили асфальтовое покрытие. Также привели в порядок водопропускные трубы и укрепили обочины. В завершение там установили барьерное ограждение и нанесли разметку.
Отметим, что по этой автодороге добираются к Красноволжской средней школе в селе Кулаково. А еще она ведет к племзаводу-колхозу им. Мосолова — важному сельскохозяйственному предприятию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.