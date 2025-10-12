Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге проверят качество дорожного покрытия на проспекте Энергетиков

Эксперты отобрали образцы-керны и отправили их в лабораторию для проведения анализа.

Специалисты дорожно-строительной лаборатории «Дирекции транспортного строительства» отправили на проверку образец нового асфальтобетонного покрытия на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. Дорога была отремонтирована при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Для оценки физико-механических показателей покрытия эксперты отобрали образцы-керны и отправили их в лабораторию для проведения анализа. Во время исследований будут проанализированы ключевые характеристики материала, такие как его плотность, прочность и сопротивляемость деформациям. В итоге будет подготовлено заключение о соответствии проведенных ремонтных работ нормам.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отметили, что проспект Энергетиков играет важную роль в транспортной инфраструктуре города, так как он является одной из ключевых магистралей Красногвардейского района. Дорога обеспечивает доступ к крупным жилым массивам, промышленным зонам и важным социальным объектам, таким как школы и детские сады.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.