В Петербурге проверят качество дорожного покрытия на проспекте Энергетиков

Специалисты дорожно-строительной лаборатории «Дирекции транспортного строительства» отправили на проверку образец нового асфальтобетонного покрытия на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. Дорога была отремонтирована при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Для оценки физико-механических показателей покрытия эксперты отобрали образцы-керны и отправили их в лабораторию для проведения анализа. Во время исследований будут проанализированы ключевые характеристики материала, такие как его плотность, прочность и сопротивляемость деформациям. В итоге будет подготовлено заключение о соответствии проведенных ремонтных работ нормам.
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отметили, что проспект Энергетиков играет важную роль в транспортной инфраструктуре города, так как он является одной из ключевых магистралей Красногвардейского района. Дорога обеспечивает доступ к крупным жилым массивам, промышленным зонам и важным социальным объектам, таким как школы и детские сады.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.