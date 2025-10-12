Ричмонд
В Уфе семья отправилась на пикник и заблудилась

Семейный отдых закончился спасательной операцией.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 11 октября, в столице Башкирии семья из трех человек потерялась в лесу во время пикника. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.

По предоставленным данным, мама с дочерью 16 лет и сыном 22 лет отправилась на отдых с утра на левый берег Уфимки в районе Дудкинской переправы. По дороге они потерялись и начали паниковать.

На место происшествия прибыли спасатели, которые переправили потерявшихся на противоположный берег.

