«Пациенты госпитализированы». Минздрав проводит расследование из-за заболевания кишечными инфекциями в бистро Минска

Минздрав Беларуси прокомментировал случаи заболевания кишечными инфекциями среди посетителей минского бистро «Пит Stop».
«В связи с регистрацией случаев заболевания кишечными инфекциями среди посетителей бистро “Пит Stop”, расположенном на пр. Независимости в Минске, специалисты санэпидслужбы проводят расследование», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что пострадавшие пациенты госпитализированы:
«Зарегистрировано 12 случаев гастроэнтерита инфекционного происхождения. Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние — средней степени тяжести».
Рассказали о принятых мерах. Так, проведены проверки, в ходе которых оценены условия приготовления и реализации блюд. Также отобраны для лабораторных исследований пробы блюд и сырья, обследованы работники.
«Выявлены нарушения — до их устранения работа кафе приостановлена. Санэпидмероприятия продолжаются», — сообщили в Минздраве.
Прочитайте, что произошло после катастрофического поражения Арины Соболенко от Джессики Пегулы в Ухане: «Напряженность, нервозность и однообразная игра».
А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.
Ранее мы писали, что МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском: «Сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник».