Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пациенты госпитализированы». Минздрав проводит расследование из-за заболевания кишечными инфекциями в бистро Минска

Минздрав проводит расследование из-за заболевания кишечными инфекциями в бистро.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси прокомментировал случаи заболевания кишечными инфекциями среди посетителей минского бистро «Пит Stop».

«В связи с регистрацией случаев заболевания кишечными инфекциями среди посетителей бистро “Пит Stop”, расположенном на пр. Независимости в Минске, специалисты санэпидслужбы проводят расследование», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что пострадавшие пациенты госпитализированы:

«Зарегистрировано 12 случаев гастроэнтерита инфекционного происхождения. Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние — средней степени тяжести».

Рассказали о принятых мерах. Так, проведены проверки, в ходе которых оценены условия приготовления и реализации блюд. Также отобраны для лабораторных исследований пробы блюд и сырья, обследованы работники.

«Выявлены нарушения — до их устранения работа кафе приостановлена. Санэпидмероприятия продолжаются», — сообщили в Минздраве.

Прочитайте, что произошло после катастрофического поражения Арины Соболенко от Джессики Пегулы в Ухане: «Напряженность, нервозность и однообразная игра».

А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.

Ранее мы писали, что МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском: «Сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник».