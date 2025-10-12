Ричмонд
На фестивале «Наука 0+» воссоздали палеолитическую стоянку Сунгирь

Посетители могут увидеть реконструкции лиц древних людей и порисовать охрой на шкуре мамонта.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Знаменитая стоянка Сунгирь эпохи палеолита, открытая археологами в прошлом веке на окраине Владимира, воссоздана на одном из стендов XX международного фестиваля «Наука 0+». Посетители могут оставить рисунки охрой на импровизированной шкуре мамонта, сообщает пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.

Зал «Заря человечества», посвященный стоянке Сунгирь, открывает научно-популярную выставку «От кремня до кубита: путь человечества», размещенную в Фундаментальной библиотеке МГУ.

«Посетители погружаются в поселение эпохи палеолита, могут осмотреть реконструкции лиц древних людей и даже порисовать охрой на шкуре мамонта», — сообщает пресс-служба вуза.

Стоянка Сунгирь была открыта студентами МГУ Сергеем Астаховым и Евгением Черных в 1955 году при разработке глиняного карьера у восточной окраины города Владимира на высоком правом берегу реки Клязьмы. Через год экспедиция Института археологии АН СССР под руководством Отто Бадера провела здесь первые работы и зафиксировала культурный слой эпохи верхнего палеолита. Открытие уникальных погребений принесло стоянке мировую известность, также уточнили в университете.

О фестивале.

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он пройдет в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — Сбер. Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — «Сибур».

ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.

