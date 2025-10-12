На фестивале «Наука 0+» воссоздали палеолитическую стоянку Сунгирь

Стоянка Сунгирь была открыта студентами МГУ Сергеем Астаховым и Евгением Черных в 1955 году при разработке глиняного карьера у восточной окраины города Владимира на высоком правом берегу реки Клязьмы. Через год экспедиция Института археологии АН СССР под руководством Отто Бадера провела здесь первые работы и зафиксировала культурный слой эпохи верхнего палеолита. Открытие уникальных погребений принесло стоянке мировую известность, также уточнили в университете.