Участники программы «Серебряный старт» в Тюмени узнали о поддержке бизнеса

Программа «Серебряный старт», организованная в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», проходит 8−17 октября в Тюмени. На одном из занятий участники обучения узнали о доступных мерах поддержки бизнеса в Тюменской области, сообщили в региональной автономной некоммерческой организации «Агентство инноваций».
Участниками программы стали люди старше 60 лет, занимающиеся бизнесом или собирающиеся открыть свое дело. Третий день обучения был посвящен теме поддержки предпринимательства. В частности, эксперт регионального центра инжиниринга Мария Радион рассказала о субсидиях для малого и среднего бизнеса в сфере производства.
«Мы предлагаем технологические услуги по 20 направлениям и поможем подобрать актуальные для вашего бизнеса. Наш центр компенсирует от 50 до 90% стоимости работ в зависимости от вида услуги. У нас большая база исполнителей в сфере инжиниринговых услуг по всей стране», — отметила Мария Радион.
Напомним, программа «Серебряный старт» помогает людям старшего возраста осваивать навыки ведения бизнеса, развивать предпринимательские способности и адаптироваться к современным условиям. Для участников организуют тренинги, предоставляют менторскую поддержку и возможности для реализации бизнес-идей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.