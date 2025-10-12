Участники программы «Серебряный старт» в Тюмени узнали о поддержке бизнеса

Участниками программы стали люди старше 60 лет, занимающиеся бизнесом или собирающиеся открыть свое дело. Третий день обучения был посвящен теме поддержки предпринимательства. В частности, эксперт регионального центра инжиниринга Мария Радион рассказала о субсидиях для малого и среднего бизнеса в сфере производства.