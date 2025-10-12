В кузбасском городе Тайга будущим мамам вручили подарки

Будущие мамы в городе Тайга получили подарки в честь Всемирного дня беременных женщин, который отмечался 7 октября. Меры поддержки для семей с детьми доступны по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Тайгинского городского округа Кемеровской области — Кузбасса.
Мероприятие организовали специалисты семейного центра «Развитие» в женской консультации городской поликлиники. Они поздравили с праздником будущих мам и вручили им подарки.
«Все женщины, которые вынашивают под сердцем ребенка, получили в подарок пинетки, связанные руками специалистов центра, и буклеты по мерам социальной поддержки будущих мам. Пусть эти подарки радуют беременных женщин и способствуют созданию позитивного настроя перед предстоящими изменениями в жизни», — сказали в администрации Тайгинского округа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.