Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кузбасском городе Тайга будущим мамам вручили подарки

Жительницы получили презенты в честь Всемирного дня беременных женщин.

Будущие мамы в городе Тайга получили подарки в честь Всемирного дня беременных женщин, который отмечался 7 октября. Меры поддержки для семей с детьми доступны по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Тайгинского городского округа Кемеровской области — Кузбасса.

Мероприятие организовали специалисты семейного центра «Развитие» в женской консультации городской поликлиники. Они поздравили с праздником будущих мам и вручили им подарки.

«Все женщины, которые вынашивают под сердцем ребенка, получили в подарок пинетки, связанные руками специалистов центра, и буклеты по мерам социальной поддержки будущих мам. Пусть эти подарки радуют беременных женщин и способствуют созданию позитивного настроя перед предстоящими изменениями в жизни», — сказали в администрации Тайгинского округа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.