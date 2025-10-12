Ричмонд
Вода в реках Молдовы стала «мёртвой»: Уровень бактерий в Реуте превышает норму в 4800 раз

В пробах обнаружены следы фекалий, аммиака, дизтоплива и других химикатов.

Источник: Комсомольская правда

Река Реут оказалась серьезно загрязненной: уровень бактерий в воде превышает норму в 4800 раз.

В пробах обнаружены следы фекалий, аммиака, дизтоплива и других химикатов. Все это результат сброса бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Эксперты предупреждают: вода опасна для любого использования — от питья до стирки — и может вызвать отравления, раздражения кожи и аллергическую реакцию.

