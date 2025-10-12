В 2026 году на территории Красноярска обновят 7 общественных пространств

Благоустройство семи общественных территорий запланировано в Красноярске в 2026 году. Работы будут проведены при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.
При создании первоначальных набросков обновленных территорий специалисты постарались учесть пожелания жителей. Во всех общественных пространствах заменят старые покрытия в пешеходных зонах, высадят деревья и кустарники, смонтируют системы видеонаблюдения и освещения. Также территории станут более удобными для маломобильных людей.
Помимо этого, у каждой общественной территории будут свои особенности. Например, сквер «Сказочный» в микрорайоне ХМЗ оформят в стиле русских сказок. Кроме детских и спортивных площадок в нем предусмотрели скейт-зону для подростков. Во входной зоне будут сохранены скульптуры Волка и Иван-царевича, а также появится новая арка с названием сквера и арт-объект «Молодильные яблоки».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.