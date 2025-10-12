В 2026 году на территории Красноярска обновят 7 общественных пространств

Помимо этого, у каждой общественной территории будут свои особенности. Например, сквер «Сказочный» в микрорайоне ХМЗ оформят в стиле русских сказок. Кроме детских и спортивных площадок в нем предусмотрели скейт-зону для подростков. Во входной зоне будут сохранены скульптуры Волка и Иван-царевича, а также появится новая арка с названием сквера и арт-объект «Молодильные яблоки».