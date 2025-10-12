Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область получила Гран-При на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Донской регион получил награды на Российской агропромышленной выставке.

Источник: Комсомольская правда

Коллективный стенд Ростовской области получил Гран-при на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» в Москве. Об этом сообщает минсельхоз региона.

Выставка «Золотая осень» считается главным событием для агропромышленного комплекса страны. В этом году она собрала участников из 70 регионов России и свыше 1400 предприятий.

Донская делегация получила Гран-при за вклад в развитие экспозиции. Также сельхозтоваропроизводители из Ростовской области были награждены государственными и отраслевыми медалями. А представители фермерских хозяйств Орловского района вошли в число победителей конкурса среди аграриев-предпринимателей.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!