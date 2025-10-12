Ростовская область получила Гран-При на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Коллективный стенд Ростовской области получил Гран-при на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» в Москве. Об этом сообщает минсельхоз региона.
Выставка «Золотая осень» считается главным событием для агропромышленного комплекса страны. В этом году она собрала участников из 70 регионов России и свыше 1400 предприятий.
Донская делегация получила Гран-при за вклад в развитие экспозиции. Также сельхозтоваропроизводители из Ростовской области были награждены государственными и отраслевыми медалями. А представители фермерских хозяйств Орловского района вошли в число победителей конкурса среди аграриев-предпринимателей.
