Ростовская область получила Гран-При на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Донская делегация получила Гран-при за вклад в развитие экспозиции. Также сельхозтоваропроизводители из Ростовской области были награждены государственными и отраслевыми медалями. А представители фермерских хозяйств Орловского района вошли в число победителей конкурса среди аграриев-предпринимателей.