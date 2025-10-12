Делегация из Киргизии посетила «Фабрику процессов» в Челябинской области

Сотрудники Фонда развития промышленности Челябинской области поделились с представителями Генерального консульства Киргизской Республики из Екатеринбурга опытом внедрения бережливых технологий в регионе. Для гостей была организована экскурсия на «Фабрику процессов», которая работает при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
Участники делегации увидели, как функционирует учебная площадка. Они узнали, как имитация реальных промышленных процессов помогает сотрудникам предприятий освоить методы и инструменты бережливого производства.
«У нас серьезные планы по индустриализации экономики. В ходе экскурсии по “Фабрике процессов” мы своими глазами увидели, как даже незначительные изменения, внесенные грамотным специалистом в производственный процесс, могут серьезно повысить эффективность работы. Уверен, что подобный опыт необходимо внедрять и на наших предприятиях», — поделился генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Максат Тентимишов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.