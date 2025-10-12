Делегация из Киргизии посетила «Фабрику процессов» в Челябинской области

«У нас серьезные планы по индустриализации экономики. В ходе экскурсии по “Фабрике процессов” мы своими глазами увидели, как даже незначительные изменения, внесенные грамотным специалистом в производственный процесс, могут серьезно повысить эффективность работы. Уверен, что подобный опыт необходимо внедрять и на наших предприятиях», — поделился генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Максат Тентимишов.