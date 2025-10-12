Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с детьми примирительная процедура должна быть обязательной.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.
«Очень важно, чтобы все понимали, что медиация — это не психологическая консультация. Медиация — это необходимость для ситуации семьи с детьми. Без медиации случаи, в которых есть проблема, она будет только усугубляться», — сказала она агентству.