Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми

Это необходимость. В Госдуме поддержали идею обязательной медиации при разводе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с детьми примирительная процедура должна быть обязательной.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.

«Очень важно, чтобы все понимали, что медиация — это не психологическая консультация. Медиация — это необходимость для ситуации семьи с детьми. Без медиации случаи, в которых есть проблема, она будет только усугубляться», — сказала она агентству.

