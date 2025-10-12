В четырех округах Ставропольского края открыли новые площадки ГТО

Новые площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО с начала 2025 года открыли в четырех округах Ставрополья. Они были обустроены в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
Площадки, в частности, размещены в Александровском, Благодарненском, Кировском и Левокумском округах. А до конца года такие же обустроенные территории откроют в Апанасенковском и Нефтекумском округах.
«Одна из наших основных задач — привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а комплекс ГТО — для этого отличная основа», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона — министр физической культуры и спорта Ставропольского края Иван Нифонтов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.