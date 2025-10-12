В Самаре пройдет массовый фитнес-фестиваль для 2500 участников

Шестого ноября в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» на «Солидарность Самара Арене» пройдет масштабный фитнес фестиваль. В этот день 2500 тысячи любителей спорта в ядре самой большой арены региона смогут заняться фитнес упражнениями:
«2500 любителей здорового образа жизни получат возможность принять участие в спортивном празднике в ядре самой большой арены региона под зажигательную музыку и мастер-классы», — сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области.
Участники смогут пройти мастер-классы по функциональному фитнесу, зумбе и аэробике от преподавателей международного класса. Проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, что является одной из основных задач комплексной госпрограммы «Спорт России».