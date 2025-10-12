Жительница Старого Оскола с господдержкой открыла студию для детей

Жительница города Старый Оскол в Белгородской области открыла студию для детей и расширила свой бизнес с помощью регионального проекта «Новые возможности». Поддержка начинающих предпринимателей — одна из ключевых задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Центре коммуникаций» Старооскольского городского округа.
Региональный проект дает жителям возможность пройти бесплатное обучение азам бизнеса. Также они могут получить грант на старт своего дела в размере до 1,5 млн рублей.
Ярким примером успеха стала Надежда Никулина из Старого Оскола. Благодаря участию в проекте она открыла интерактивную студию детского развития в микрорайоне Ольминского. Уже через несколько месяцев она смогла открыть второй филиал на проспекте Губкина, что сделало студию более доступной для семей из других районов города.
Оба зала оборудованы современной техникой и оформлены в единой стилистике. В оснащение входят нейродатчик, нейродоска, интерактивная песочница, «умное» зеркало и сенсорная панель. С детьми работают профильные специалисты, такие как нейропсихолог, логопед и педагог по подготовке к школе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.