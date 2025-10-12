Жительница Старого Оскола с господдержкой открыла студию для детей

Ярким примером успеха стала Надежда Никулина из Старого Оскола. Благодаря участию в проекте она открыла интерактивную студию детского развития в микрорайоне Ольминского. Уже через несколько месяцев она смогла открыть второй филиал на проспекте Губкина, что сделало студию более доступной для семей из других районов города.