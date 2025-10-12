Лауреатами конкурса «Экспортер года» стали 6 компаний Волгоградской области

Шесть компаний Волгоградской области вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Экспортер года», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в комитете сельского хозяйства региона.
Конкурс проводился при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза Российской Федерации. По итогам заседания федеральной конкурсной комиссии были определены 50 компаний, которые заняли призовые места.
Шесть участников из Волгоградской области стали лауреатами конкурса. Например, в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» (МСП) компания «Арчеда-продукт» получила серебро. Среди всех субъектов России Волгоградская область заняла второе место по числу победителей.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.