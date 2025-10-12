В Кузбассе наградили опытных наставников из различных сфер деятельности

Благодарности от главы Кузбасса получили 20 опытных наставников из различных сфер деятельности региона. Система наставничества в сфере труда развивается в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Награды были вручены за профессионализм, активную жизненную позицию и большой личный вклад в развитие наставничества в сфере труда. Также за активное развитие системы наставничества и подготовку квалифицированных кадров отмечены руководители трех организаций региона.
«Советский опыт, когда за молодыми сотрудниками закрепляли опытных специалистов, сейчас используют на ряде наших заводов. Например, это ЕВРАЗ, где наставничеством занимаются 3,5 тысячи сотрудников, или “Азот”, где проводят конкурс на лучшего наставника предприятия. Практика полезная, будем ее масштабировать», — подчеркнул глава Кузбасса Илья Середюк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.