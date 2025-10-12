В Кузбассе наградили опытных наставников из различных сфер деятельности

«Советский опыт, когда за молодыми сотрудниками закрепляли опытных специалистов, сейчас используют на ряде наших заводов. Например, это ЕВРАЗ, где наставничеством занимаются 3,5 тысячи сотрудников, или “Азот”, где проводят конкурс на лучшего наставника предприятия. Практика полезная, будем ее масштабировать», — подчеркнул глава Кузбасса Илья Середюк.