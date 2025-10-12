В Славгороде на Алтае пройдет фотоконкурс #СПАСИБОПАПА

Онлайн-фотоконкурс #СПАСИБОПАПА, организованный в соответствии с целями нацпроекта «Семья», стартует 13 октября в муниципальном округе Славгород Алтайского края, сообщили в администрации муниципалитета.
Конкурс пройдет в честь Дня отца, который будут отмечать 19 октября. В преддверии праздника все желающие в возрасте 14−35 лет смогут выложить на странице комитета по культуре и молодежной политике муниципального округа города Славгорода в соцсети ВКонтакте фотографии своих отцов. Для участия в конкурсе необходимо выбрать одну из трех номинаций. Например, номинация «Папа может все!» посвящена фотографиям, отражающим таланты, умения и способности отцов, а номинация «Богатый папа» (многодетные отцы) — фотографиям, показывающим атмосферу семейной жизни большой семьи.
Фотографии необходимо выложить в комментарии к посту на странице по ссылке и указать выбранную номинацию. Конкурс продлится до 19 октября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.