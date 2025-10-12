В Славгороде на Алтае пройдет фотоконкурс #СПАСИБОПАПА

Конкурс пройдет в честь Дня отца, который будут отмечать 19 октября. В преддверии праздника все желающие в возрасте 14−35 лет смогут выложить на странице комитета по культуре и молодежной политике муниципального округа города Славгорода в соцсети ВКонтакте фотографии своих отцов. Для участия в конкурсе необходимо выбрать одну из трех номинаций. Например, номинация «Папа может все!» посвящена фотографиям, отражающим таланты, умения и способности отцов, а номинация «Богатый папа» (многодетные отцы) — фотографиям, показывающим атмосферу семейной жизни большой семьи.