Еще одно предприятие Приангарья планирует внедрить бережливые технологии

Компания «Автоколонна 1880» стала сотым участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Иркутской области, сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
Предприятие является одной из крупнейших автотранспортных организаций Приангарья. Оно осуществляет регулярные автобусные перевозки по 12 междугородним маршрутам на территории региона, а также в Бурятии.
«У “Автоколонны 1880”, как и у всех остальных участников проекта, впереди полгода напряженной работы под патронажем экспертов регионального центра компетенций. Вначале команда предприятия проходит обучение методикам бережливого производства, потом — аудит производственных процессов с поиском источников проблем и узких мест. Далее будет определен эталонный участок, где будут реализовываться улучшения, и, собственно, настанет очередь внедрения этих самых улучшений», — прокомментировала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.