Еще одно предприятие Приангарья планирует внедрить бережливые технологии

«У “Автоколонны 1880”, как и у всех остальных участников проекта, впереди полгода напряженной работы под патронажем экспертов регионального центра компетенций. Вначале команда предприятия проходит обучение методикам бережливого производства, потом — аудит производственных процессов с поиском источников проблем и узких мест. Далее будет определен эталонный участок, где будут реализовываться улучшения, и, собственно, настанет очередь внедрения этих самых улучшений», — прокомментировала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.