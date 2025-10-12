На дороге Ударное — Красногорское в Крыму отремонтируют мост

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проводятся на мосту, расположенном на трассе Ударное — Красногорское в Крыму, сообщили в министерстве транспорта республики.
Мост связывает села Ударное, Красногорское и прилегающие к ним территории с основной дорожной сетью Крыма. Его функционирование напрямую влияет на социально-экономическое развитие Белогорского района.
Специалисты уже завершили демонтажные работы на опорах моста, провели их армирование. Также полностью выполнено бетонирование опор второго этапа, и строители приступили к укреплению свода моста. Параллельно идет работа над новой дорожной плитой. В дальнейшем подрядчик займется разработкой грунта на сопряжении переправы с дорогой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.