Переменчивая погода: от заморозков на севере до тёплого юга — прогноз погоды на неделю

На предстоящей неделе по данным РГП «Казгидромет» и сводкам метеосервисов страна разделится на две погодные палитры: в северных, центральных и части восточных областей ожидается резкое понижение температуры с ночными заморозками и местами осадками (дождь со снегом), тогда как юг и прикаспийские районы сохранят относительное тепло и сухую погоду; при прохождении фронтов возможны усиления ветра и туман, передает El.kz.