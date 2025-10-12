Переменчивая погода: от заморозков на севере до тёплого юга — прогноз погоды на неделю

Прогноз на неделю
- Область Абай — ночные заморозки на северных и высокогорных участках, днём +0…+7°C, возможен мокрый снег и туман;
- Ақмолинская область — холодные ночи (до −8…-3°C), дневная динамика +2…+7°C;
- Актюбинская область — дожди в начале периода с последующим потеплением днём до +15…+17°C;
- Алматинская область — переменная облачность, дневные колебания +10…+20°C, ночи ближе к нулю;
- Атырауская область — прикаспийский тепло-влажный режим: +15…+23°C днём, возможны кратковременные осадки;
- Восточно-Казахстанская область — очень локальная неустойчивость: дождь со снегом в горах, ночи ниже 0 , днём около 0…+5°C;
- Жамбылская область — тепло и сухо, днем температура может достигать +22…+28°C;
- область Жетысу — возможны сильные суточные колебания температуры;
- Карагандинская область — похолодание, местами мокрый снег, ночами температура может падать ниже ноля, днём +4…+9°C;
- Костанайская область — стабильное похолодание: ночи −8…0°C, днём +5…+11°C;
- Кызылординская область — +18…+24°C днём, сухо, ветер к середине недели;
- Мангистауская область — +16…+20°C днём, средней силы порывы ветра, возможны локальные ливни;
- Павлодарская область — резкое ночное падение температуры (ниже 0°C), возможен небольшой снег в начале недели;
- Северо-Казахстанская область — холодные ночи и прохладные дни (+1…+6°C), местами осадки и гололёд;
- Туркестанская область — южная полоса сохраняет тепло: +22…+28°C, сухо;
- область Улытау — умеренно +10…+15°C днём, ночи около 0…+2°C;
- Западно-Казахстанская область — переменная облачность, кратковременные дожди, дневные +10…+18°C.
Города республиканского значения:
- Астана — прохладно и ветрено: ночью −7…-1°C, днём +2…+10°C;
- Алматы — в начале недели ещё будет тепло (+18…+22°C), к середине ожидается понижение до +10…+14°C;
- Шымкент — наиболее тёплый из крупных городов: стабильные +23…+28°C днём, ночи +8…+12°C.
Общая динамика: фронты принесут осадки и порывистый ветер на западе, севере и в горах к концу недели; северные и центральные области подвержены осеннему похолоданию и местным заморозкам, юг сохраняет относительно тёплую погоду.