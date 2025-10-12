Молдова внедрит систему экстренного оповещения служб при ДТП

Система Next Generation eCall (NG eCall) позволит модернизировать используемые службой технологии и привести их в соответствие с европейскими стандартами, отмечают в структуре.
Власти ожидают, что новые услуги будут доступны с середины 2027 года. Сейчас проект находится на этапе тестирования с уровнем выполнения в 60%.
При этом важным этапом в развитии проекта стала установка новой современной системы телефонной связи, которая обеспечивает подключение службы «112» к сетям телефонных операторов.
Служба 112 также сотрудничает с Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI) для приведения национальной законодательной базы в соответствие с требованиями ЕС.
В проекте участвуют 38 бенефициаров из восьми государств ЕС и шести ассоциированных партнеров из четырёх стран. Общий бюджет проекта составляет 19,2 миллиона евро. Половина этой суммы предоставлена Евросоюзом.