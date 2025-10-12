Ричмонд
Молдова внедрит систему экстренного оповещения служб при ДТП

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Систему автоматического оповещения экстренных служб о дорожно-транспортных происшествиях, которая позволяет передавать важную информацию о месте и тяжести аварии, внедряет Национальная служба экстренного вызова 112.

Источник: Sputnik.md

Система Next Generation eCall (NG eCall) позволит модернизировать используемые службой технологии и привести их в соответствие с европейскими стандартами, отмечают в структуре.

Власти ожидают, что новые услуги будут доступны с середины 2027 года. Сейчас проект находится на этапе тестирования с уровнем выполнения в 60%.

При этом важным этапом в развитии проекта стала установка новой современной системы телефонной связи, которая обеспечивает подключение службы «112» к сетям телефонных операторов.

Служба 112 также сотрудничает с Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI) для приведения национальной законодательной базы в соответствие с требованиями ЕС.

В проекте участвуют 38 бенефициаров из восьми государств ЕС и шести ассоциированных партнеров из четырёх стран. Общий бюджет проекта составляет 19,2 миллиона евро. Половина этой суммы предоставлена ​​Евросоюзом.

