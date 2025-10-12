Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесо обозрения в ЦПКиО закроется до весны

Последние выходные перед закрытием обещают подарки и незабываемые виды.

Источник: Комсомольская правда

Главная высотная достопримечательность Центрального парка культуры и отдыха Волгограда — колесо обозрения — готовится к зимнему перерыву. Аттракцион прекратит свою работу в воскресенье, 12 октября, и возобновит ее только весной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.

Администрация ЦПКиО призывает волгоградцев и гостей города не упустить последний шанс насладиться панорамными видами на Волгу и городские пейзажи с высоты птичьего полета. Эти выходные станут заключительными для работы колеса обозрения в этом сезоне.

Чтобы сделать прощание с аттракционом еще более запоминающимся, всем, кто прокатится на колесе в эти дни, будут вручены памятные открытки. На них можно будет сохранить теплые воспоминания о посещении парка и волгоградских видах. Важно отметить, что количество открыток ограничено, поэтому желающим получить сувенир стоит поторопиться.