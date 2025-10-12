Колесо обозрения в ЦПКиО закроется до весны

Главная высотная достопримечательность Центрального парка культуры и отдыха Волгограда — колесо обозрения — готовится к зимнему перерыву. Аттракцион прекратит свою работу в воскресенье, 12 октября, и возобновит ее только весной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.
Администрация ЦПКиО призывает волгоградцев и гостей города не упустить последний шанс насладиться панорамными видами на Волгу и городские пейзажи с высоты птичьего полета. Эти выходные станут заключительными для работы колеса обозрения в этом сезоне.
Чтобы сделать прощание с аттракционом еще более запоминающимся, всем, кто прокатится на колесе в эти дни, будут вручены памятные открытки. На них можно будет сохранить теплые воспоминания о посещении парка и волгоградских видах. Важно отметить, что количество открыток ограничено, поэтому желающим получить сувенир стоит поторопиться.