В Ростовской области машина врезалась в дерево: пострадали водитель и пассажир

В Матвеево-Курганской районе в аварии получил травмы подросток.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе машина врезалась в дерево: пострадали водитель и пассажир-подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась 11 октября в 22 часа на подъезде к селу Ряженое в Матвеево-Курганский районе. Молодой водитель на автомобиле «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 19-летний парень, который был за рулем, а также его 15-летний пассажир. Оба с травмами были доставлены в больницу.

Госавтоинспекторы напоминают: на узких участках и подъездах к населенным пунктам нужно соблюдать безопасную скорость.

— Не допускайте съезда с проезжей части и будьте внимательны к обочинам — это поможет избежать столкновения с препятствиями, — говорится в сообщении.

