Белорусский врач сказала, что средиземноморская диета помогает при профилактике стресса

Психиатр-нарколог, ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра психического здоровья Оксана Шилова сказала sb.by, что средиземноморская диета помогает при профилактике стресса:
«Доказано: для профилактики стрессовых состояний и возникновения деменции важны средиземноморская диета, включающая рис, оливковое масло и большое количество сырых овощей».
В первую очередь, это касается пожилых людей. Также для них специалист порекомендовала налаженный режим дня, который включал бы, к примеру, работу на грядках и пользу для когнитивного развития. К примеру, это может быть освоение новых направлений деятельности — от вышивания до столярного дела.
Тем временем в Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг: час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора.
А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.