Студент из донского Новочеркасска победил в конкурсе поддержки аспирантов

Ассистент кафедры «Химические технологии» Южно-Российского государственного политехнического университета в Новочеркасске Мирослав Липлявка победил в конкурсе на поддержку академической мобильности аспирантов и сможет пройти стажировку на научно-производственном предприятии «ЭКОФЕС». Конкурс был организован в соответствии с целями нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Студент получил грант в размере 500 тысяч рублей, за счет которого он пройдет стажировку. В составе научного коллектива предприятия «ЭКОФЕС» Мирослав Липлявка будет работать над новой технологией улучшения качеств питьевой воды. Он планирует получить данные об электрохимических свойствах диоксида палладия, чтобы разработать технологию создания нанопокрытий для обеззараживания, обессоливания и опреснения воды.
«Оксиды палладия обладают лучшими каталитическими свойствами, в сравнении с используемыми оксидами рутения и иридия, и повышают выход активного хлора по току, снижая перенапряжение выделения хлора и кислорода. Но оксид палладия ухудшает коррозионную стойкость анодов. Эту проблему может решить перевод палладия в предельную степень окисления, до диоксида палладия», — прокомментировал Мирослав Липлявка.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.