Господдержка помогла жительнице Белгородской области открыть мастерскую

После заключения социального контракта ей предоставили выплату в размере 350 тысяч рублей. На эти средства было закуплено новое оборудование — станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для фрезерования и лазерной резки, а также промышленный пылесос. Предпринимательница прошла онлайн-обучение у производителя станка, что позволило ей использовать новые технологии в полной мере. Теперь за один рабочий день она успевает сделать 5−6 предметов.