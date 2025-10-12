Господдержка помогла жительнице Белгородской области открыть мастерскую

Жительница села Теплый Колодезь Губкинского городского округа Белгородской области Ирина Мязина открыла собственную мастерскую после заключения социального контракта, сообщили в окружной администрации. Данная мера поддержки реализуется по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».
Женщина открыла предприятие, на котором производит из дерева изделия для дома. Она делает специальные блюда для закусок — менажницы, разделочные доски, шкатулки, ключницы и многое другое. Ирина планирует выйти с ними на федеральные маркетплейсы.
После заключения социального контракта ей предоставили выплату в размере 350 тысяч рублей. На эти средства было закуплено новое оборудование — станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для фрезерования и лазерной резки, а также промышленный пылесос. Предпринимательница прошла онлайн-обучение у производителя станка, что позволило ей использовать новые технологии в полной мере. Теперь за один рабочий день она успевает сделать 5−6 предметов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.