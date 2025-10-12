Сильный порыв ветра сорвал кровлю с жилых многоэтажек в Крупках

Сильный порыв ветра сорвал кровлю с жилых многоэтажных домов в Крупках Минской области, сообщает Mlyn.by.
Одно из ЧП случилось на улице Московской районного центра около 16.00 12 октября. С пятиэтажного дома № 23 там снесло часть кровли над крайним подъездом. Частично «раскрытым» оказался дом и по адресу Черняховского, 17.
Как говорят местные жители, в воскресенье стояла обычная для осени погода с дождем. А потом поднялся мощный ветер.
«Очевидцы рассказывают, что треск стоял ужасный», — пишет источник.
Также уточняется, что жителям Крупок советуют не находиться поблизости с пострадавшими домами.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.
