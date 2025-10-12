В Волгограде официально стартовал отопительный сезон

В Волгограде с 6 октября городские службы активно подключали отопление, и к утру 12 октября все источники теплоснабжения работают на полную мощность. Это значит, что тепло подается во все многоквартирные дома и социальные объекты — школы, детсады, больницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на в пресс-службе мэрии.
Но что делать, если батареи остались холодными? Чаще всего причина — завоздушенность внутридомовых систем. В этом случае нужно обратиться в управляющую компанию. Их номер указан в ежемесячных квитанциях за ЖКУ. УК обязана оперативно провести регулировку сетей и устранить недочет.
Если же коммунальщики не реагируют или нужна дополнительная консультация по вопросам ЖКХ, можно позвонить в Единый диспетчерский центр по номеру (8442) 333−134. Специалисты центра готовы принять информацию и оказать помощь.