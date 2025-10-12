Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Елизавета Волгина, актриса Александринского театра

Волгина-Миллер скончалась на 89 году жизни.

Источник: collection.alexandrinsky.ru

В Петербурге на 89-м году из жизни ушла актриса Елизавета Волгина. Более полувека ее творческая судьба была связана с Александринским театром. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Дебют Елизаветы Волгиной на сцене Александринского театра состоялся в 1961 году в спектакле «По московскому времени», где она сыграла роль Ксаны. После этого ее приняли в труппу театра.

За время работы в Александринском театре Елизавета Волгина создала около 60 ярких образов и завоевала любовь зрителей. Среди ее наиболее известных ролей — Людмила в «Друзьях и годах», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии» и другие.

— Ее вклад в театральное искусство неоценим. Александринцы скорбят о кончине и передают слова сочувствия и поддержки своему товарищу по труппе, супругу Елизаветы Волгиной, — отметили в пресс-службе театра. Информация о дате прощания появится позже.