Умерла Елизавета Волгина, актриса Александринского театра

В Петербурге на 89-м году из жизни ушла актриса Елизавета Волгина. Более полувека ее творческая судьба была связана с Александринским театром. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Дебют Елизаветы Волгиной на сцене Александринского театра состоялся в 1961 году в спектакле «По московскому времени», где она сыграла роль Ксаны. После этого ее приняли в труппу театра.
За время работы в Александринском театре Елизавета Волгина создала около 60 ярких образов и завоевала любовь зрителей. Среди ее наиболее известных ролей — Людмила в «Друзьях и годах», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии» и другие.
— Ее вклад в театральное искусство неоценим. Александринцы скорбят о кончине и передают слова сочувствия и поддержки своему товарищу по труппе, супругу Елизаветы Волгиной, — отметили в пресс-службе театра. Информация о дате прощания появится позже.