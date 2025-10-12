Умерла Елизавета Волгина, актриса Александринского театра

В Петербурге на 89-м году из жизни ушла актриса Елизавета Волгина. Более полувека ее творческая судьба была связана с Александринским театром. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Дебют Елизаветы Волгиной на сцене Александринского театра состоялся в 1961 году в спектакле «По московскому времени», где она сыграла роль Ксаны. После этого ее приняли в труппу театра.